Usa | +353 000 di posti lavoro a dicembre | disoccupazione +3 | 7%

(Di venerdì 2 febbraio 2024) New York, 2 feb. (askanews) – Rapporto sull’occupazione di gennaio molto superiore alle stime, negli Stati Uniti. Il mese scorso sono stati creati 315.000di(escluso il settore agricolo) rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 185.000. Laè rimasta invariata al 3,7%, contro attese per un aumento al 3,8%. I salari orari medi sono aumentati di 19 centesimi, lo 0,55%, a 34,55 dollari; rispetto a un anno prima, sono aumentati del 4,48%. La settimana media lavorativa è scesa di 0,2 ore a 34,1 ore. La partecipazione della forzaè stata pari al 62,5%, come in. Rivisti i dati dipassati da +216.000 a +333.000, mentre quelli di novembre sono passati da +173.000 a +182.000. Non ...