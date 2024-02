Uomo di 33 anni trovato morto sui binari | «Il corpo completamente nudo e con ferite alla testa» Mistero a Vigevano

È finita nel sangue una lite in famiglia scoppiata ieri notte in un'abitazione di Torpé. Nella colluttazione un uomo di 60 anni è rimasto ferito con un'arma da taglio ed è stato trasportato ...POSSAGNO (TREVISO) - Travolto dall'albero che stava tagliando, uomo di 47 anni si procura un truma cranico. L'incidente oggi, 2 febbraio, in via Ponteggi poco prima delle 16 quando un uomo stava ...Le canzoni sono come le preghiere: le impariamo a memoria e diventano parte di noi. La scrittrice e sceneggiatrice Carolina Capria si dedica alla rilettura di ...