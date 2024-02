Uomini e Donne | l’opinione di Chia sulla puntata del 2 02 24

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) E’ ufficiale: Barbie Ciabatta is back! Lei stava soffrendo così tanto a non commentare qualsiasi cosa, specie ciò che manco la riguarda. E quando oggi ha visto il microfono fucsia che le ha regalato Aurora Tropea, sul volto di Cristina Tenuta si è dipinto un sorrisone così splendente che manco quando fingeva di essersi presa una cotta per Alessandro Vicinanza, proprio. Ma la nostra opinionista presso se stessa è così, è una ragazza ZemBliGe. Datele un microfono e fatele criticare qualcuno random è lei sarà feliciona. Solo una settimana prima si sforzava di farsi scendere le lacrime perché illusa dal bambacione per cui iniziava a provare qualcosa, e oggi eccola lì a spronarlo a riprendersi Roberta Di Padua perché “abbiamo capito che sei uno che quando ti piace tanto una persona ci arrivi in qualche modo. Se è vero che hai un trasporto per Roberta, non stai seduto lì ed esci così tanto ...