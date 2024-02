Uno straziante gesto d' amore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Non riesco a immaginare unpiùe al tempo stesso generoso di abbandonare il proprio figlio per garantirgli un’esistenza migliore. Il tema è controverso e spesso c’è chi punta il dito contro quelle mamme che lasciano fagottini caldi fuori o dentro gli ospedali, ma pensateci: amare così tanto il proprio piccolo da accettare di non averlo nella propria vita, magari disastrata, per dargli la chance che merita. Come strapparsi il cuore. La storia del neonato abbandonato su un pianerottolo del Giambellino, se vera così come la racconta il biglietto lasciato accanto al bambino, fa contorcere le budella. Una madre morta di parto e un padre che chiede tempo per rimettersi in piedi. Indagini sono in corso per sapere se sia davvero questo il retroscena dell’abbandono. Ma quale che sia la verità, di fatto c’è un piccolo in buone condizioni, ...