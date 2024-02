Università | 23 euro al mese per i fuorisede L’Udu | “Spiccioli per la pizza quando 830mila studenti non riescono a pagare l’affitto”

Il Ministero dell'Università ha annunciato un contributo di 279,21 euro per gli Studenti fuorisede a basso reddito, finalizzato a supportare le ... (orizzontescuola)

Percorsi abilitanti docenti - l’Università di Bologna abbassa i costi : prima rata uguale per tutti (1200 euro per 60 CFU - 950 per 30 CFU) - la seconda in base all’ISEE

L'Università di Bologna si distingue come il primo ateneo a intraprendere un'iniziativa per ridurre i costi formativi per aspiranti insegnanti delle ... (orizzontescuola)