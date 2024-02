UniBg | doppio riconoscimento per il Dipartimento di Scienze Aziendali

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bergamo. Duplice traguardo per ildidell’Università degli studi di Bergamo che entra a far parte della EFMD – European Foundation of Management Development e dell’University Affiliation Program del CFA Institute. “Questo duplice– sottolinea Giovanna Zanotti, Direttore deldi– è il risultato del processo di crescita qualitativa dell’offerta formativa e del costante impegno verso il raggiungimento di standard qualitativi internazionali. Si tratta del primo passo verso il processo di accreditamento EQUIS che ilsta portando avanti grazie anche aldello status didi Eccellenza da parte del Ministero lo ...