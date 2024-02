Una campagna di informazione dedicata al benessere di gola e orecchie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Arezzo, 2 febbraio 2024 – . La prima iniziativa del 2024 di educazione alla salute promossa dalle Farmacie Comunali di Arezzo è fissata da sabato 3 a sabato 10 febbraio e avrà come tematica la prevenzione delle patologie laringoiatriche, con l’invito ai cittadini a rivolgersi ai farmacisti per consigli e approfondimenti sulle piccole attenzioni quotidiane necessarie per prendersi cura di sé in uno dei momenti più freddi dell’anno. La volontà è di ribadire il ruolo delle otto farmacie di città e frazioni come primo presidio a disposizione dei bisogni socio-sanitari del territorio, fornendo consulenze gratuite sulle attenzioni quotidiane e sui rimedi utili per arginare alcuni dei più comuni malanni stagionali., naso esono localizzati l’uno vicino all’altro e, pur svolgendo funzioni ben distinte, sono correlati tra di loro in termini di ...