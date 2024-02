Un prof italiano tra i 10 più impattanti al mondo che stanno trasformando l’Istruzione | copertina rivista americana dedicata a Manni

Questa volta a seminare morte e terrore sono delle carte ben note in tutto il mondo: i Tarocchi. ecco il trailer di La profezia del male , in uscita ... (comingsoon)

Cambiare il calcio . Più facile a dirsi che a farsi. Infatti finora non si è fatto nulla. Gabriele Gravina è a capo della Figc da oltre 5 anni, si è ... (ilfattoquotidiano)

L’isola al largo di Dubai che il boss Imperiale vuol cedere allo Stato italiano? Rischio “pacco” : sta sprofondando nella sabbia

A caval donato non si guarda in bocca. Ma forse era meglio ricevere in regalo una scuderia di cavalli che un’isola. Se L’isola è quella. Perché ... (ilfattoquotidiano)