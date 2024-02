Un posto al sole | trama 2 febbraio 2024 | la svolta di Nunzio

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 2 febbraio 2024)Cammarota sarà tra i grandi protagonisti di Unalnella puntata in onda venerdì 2. Il giovane chef, di recente, ha cacciato via dal Caffè Vulcano dei loschi individui che stavano infastidendo i clienti. Poco dopo, però, terminato il suo turno di lavoro,è stato aggredito e pestato brutalmente da quegli stessi malviventi ed è stato soccorso da Guido. In seguito, il figlio di Franco è stato portato in ospedale, dove Rossella gli ha prestato le prime cure. Tra i due giovani, in quella circostanza, c'è stato l'ennesimo momento di vicinanza a cui ha assistito anche Riccardo. Tuttavia, mentre la Graziani continuerà a concentrarsi sulle sue imminenti nozze con Crovi,non potrà fare a meno di pensare a lei. Il giovane chef, in ...