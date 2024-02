Un ex manager di 86 anni coltiva l' avocado sul Golfo di Pozzuoli L’affascinante storia della micro piantagione di Licola

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Abbiamo parlato recentemente delle aziende agricole calabresi e siciliane produttrici di, con il noto frutto che ormai ha trovato casa in un vero e proprio distretto mediterraneo. Non molti sanno, però, che esiste – ed è buonissimo - anche l’napoletano, anzi, flegreo, ed esiste grazie a uno studioso/agricoltore che a questo frutto ha dedicato la vita. L’diC’è un’unicadinel napoletano e l’abbiamo scoperta grazie all’Orto Va in Città, bottega dedicata all’agricoltura sostenibile nel cuore di Napoli, in via di Santa Chiara. È Simone Mollica, il giovane titolare, a selezionare e a raccontare questi frutti di grande valore, sia per il loro gusto che per lache celano. Il loro artefice si chiama Michele Tino e ha ...