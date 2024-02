Un arcobaleno di culture per invocare la fratellanza tra i popoli | torna il Carnevale di Pace nei quartieri 4 e 5

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Firenze, 2 febbraio 2023 – I4 e 5 si stringono in un unico abbraccio, all’insegna della. È conto alla rovescia per il doppio appuntamento coldi: domenica 4 febbraio a San Donato, Novoli, mentre l’11 all’Isolotto. Spazio come ogni anno ai cortei con balli e costumi tradizionali da tutto il mondo, per un evento all’insegna dello stare insieme, invocando quellache purtroppo nel mondo resta un’utopia. Domenica 4 febbraio l’energia della festa invaderà il quartiere di San Donato per la nona edizione deldi: dalle 14,30 corteo al parco di San Donato e, dalle 16, tutti nella piazza del centro commerciale, per l’occasione addobbato con le bandiere della, per l’esibizione delle varie comunità. ...