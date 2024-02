Un anno dopo l' evasione con le lenzuola | arrestato il super-boss Raduano | dove lo hanno beccato

(Di venerdì 2 febbraio 2024)poco meno di undi latitanza, finisce la corsa di Marcodella "mafia del Gargano", evaso il 24 febbraio 2023 dal carcere di Nuoro. Il latitante di Vieste, 40 anni, è stato infatti catturato in Corsica. Era nella lista dei primi 10 ricercati italiani più pericolosi stilata dall'Europol: sulle sue tracce c'erano le forze dell'ordine di mezzo pianeta. Lo scorso febbraio era evaso dal carcere di massima sicurezza Badu 'e Carros calandosi dal muro di cita utilizzando dellearrotolate, la più classica delle evasioni da film, insomma. Una fuga ripresa dalle telecamere di sorveglianza del carcere: un filmato di 16 secondi che era rimasto impresso nelle nostre menti.era in cella per scontare una condanna pari a 19 anni. Lo scorso ottobre, durante la ...

