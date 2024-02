Un altro Ferragosto | il sequel di Ferie d’agosto senza Fantastichini non ha senso

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Ecco la trama di Un, ildid'agosto, film del 1998 sugli italiani in vacanza. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

L'incontro tra i due leader era stato narrato come una semplice vacanza, ora fonti di Palazzo Chigi spiegano la genesi del protocollo “Altro che ... (sbircialanotizia)

Paolo Virzì torna a raccontare i personaggi di Ferie d'Agosto in Un altro Ferragosto , al cinema dal 7 marzo. Nel cast Silvio Orlando, Sabrina ... (comingsoon)

ROMA – L’attesa è finalmente terminata per gli amanti della commedia italiana, con il ritorno dei personaggi iconici di Molino e Mazzalupi ... ()

«Dalle 5 di mattina alle 8 di sera, tutte di fila. Tranne per una breve pausa pranzo. Sono queste le mie ore di lavoro. Sia chiaro: sette giorni su sette, per 365 giorni all'anno. A ...Prosegue il braccio di ferro tra l’azienda che aveva ricevuto l’incarico di effettuare i lavori di ristrutturazione della Cavallerizza del Castello, poi estromessa a vantaggio della seconda classifica ...Alla Bit dovrebbe esserci anche il Cinzella Festival, che ha “traslocato” da Grottaglie a Brindisi, nel capannone ex Montecatini, dove si terranno una serie di concerti tra Ferragosto ed il 17 dello ...