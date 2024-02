Ultime Notizie Roma del 02-02-2024 ore 17 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024)dailynews radiogiornale delle informazioni Buon pomeriggio dalla reazione al microfono Giuliano Ferrigno esteri primo piano gli Stati Uniti sono pronti ad avere un ruolo militare attivo nella guerra in Medio Oriente ieri il governo americano ha dato il via libera i piani per una serie di attacchi della durata di diversi giorni contro obiettivi tra cui personale italiano in Iraq e Siria io te chi rappresentano una risposta e lanci di droni razzi contro le forze statunitensi nella regione avvenuti nellesettimane parlando in serata al Pentagono il segretario alla difesa lui d’ospina ha detto che non c’erano delle rate attacchi contro le truppe americane Questo è un momento pericoloso medioriente ha detto Austin sottolineando che nella regione si stanno verificando anche la guerra di Israele contro hamas nella striscia di Gaza gli attacchi dei ...