Ultime Notizie Roma del 02-02-2024 ore 12 | 10

(Di venerdì 2 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio fatto giorno di protesta all’uscita del casello autostradale A1 Valdichiana Bettolle in provincia di Siena di traffico Come già accaduto ieri è stato già bloccato dal corteo dei circa 120 trattori che sono in un percorso che va dalla rotatoria posta all’uscita del casello autostradale fino a farniole località nel comune di Foiano della Chiana in provincia di Arezzo Dove è stato posizionato il prestigio di riscatto agricolo movimento che organizza la festa la mobilitazione andrà avanti fino a domenica secondo quanto annunciato nel weekend sono attesi 400 trattori nei giorni scorsi da riscatto agricola già stata paventata la possibilità di ulteriori azioni qual è quello di entrare in guerra non ci fosse stato un incontro con il ministro Francesco Lollobrigida è finita ...