Ultime Notizie Roma del 02-02-2024 ore 09 | 10

(Di venerdì 2 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Venerdì 2 febbraio Buona giornata da Francesco Vitale la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale ha dichiarato di comprendere le difficoltà degli agricoltori che protestano da diversi giorni in Europa ma è stretto la sua preoccupazione per il fatto che il governo estendendo gli aiuti invece di effettuare il necessario consolidamento di bilancio l’unità prevale organ sede via libera ai 50 miliardi di aiuti lucry a Bruxelles il Consiglio europeo ha dato il via libera a 50 miliardi di aiuti superate le resistenze punto di Viktor orban il presidente Joe biden ha chiamato la presidente della commissione europea Ursula von der leyen e per ringraziarla per l’approvazione da parte dell’unione di 50 miliardi di euro in aiuti così la Casa Bianca si tratta ha fatto sapere il presidente americano di un significativo pacchetto di aiuti ...