UFFICIALE – Un giovane dell’Inter Primavera venduto in Polonia

Tommaso Guercio ha ufficialmente lasciato l'Inter. Pubblicato il comunicato dal club della massima serie polacca, il Slask Wroclaw, che ha prelevato il della nerazzurra. CESSIONE – Tommaso Guercio, difensore di 18 anni di Cristian Chivu, è stato allo Slask Wroclaw. Il club della massima serie polacca ha ufficializzato il passaggio del nerazzurro a titolo definitivo. Contratto fino a giugno 2026 con opzione di estensione per altri due anni.