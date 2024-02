UFFICIALE – Napoli | Liste Serie A e Uefa consegnate

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 2 febbraio 2024): Zielinski e Dendoncker out in Champions, Demme escluso anche inA Dopo la chiusura del calciomercato invernale 2024, ilha consegnato la lista valida per la LegaA, e quellaiscrivendo i nuovi acquisti e depennando alcuni calciatori. A differenza di quanto avvenuto con la lista Champions League, in questa Zielinski è stato inserito e quindi il polacco in campionato potrà giocare. Stesso discorso per Dendoncker. L’unico escluso è Demme. Di seguito l’elenco completo.– LISTAA: CAJUSTE DENDONCKER GOLLINI LINDSTROM LOBOTKA MAZZOCCHI NGONGE NUNES JESUS JUAN OLIVERA OSIMHEN OSTIGARD RRHAMANI SILVA DUARTE (MARIO RUI) SIMEONE TRAORE ANGUISSA ZIELINSKI DI ...