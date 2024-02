UFFICIALE – Jerome Boateng alla Salernitana

In occasione dell'antivigilia della sfida contro il Torino, la Salernitana ha ufficializzato un super colpo: Jerome Boateng ...SALERNO - "Jerome Boateng is here", Jerome Boateng è qui. Ora è ufficiale: l'ex Bayern Monaco e Lione è un nuovo giocatore della Salernitana, che ha annunciato il difensore via social con un video spe ...Adesso è ufficiale: Jerome Boateng è un nuovo giocatore della Salernitana. Dopo i lunghi colloqui durati per quasi tutto gennaio, il difensore ex Bayern Monaco ha firmato in mattinata con i campani.