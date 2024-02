UFFICIALE – Brazao rientra all’Inter di passaggio | il comunicato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Era nell’aria già da diversi giorni, in serata è arrivata l’ufficialità. La Ternana ha concluso il prestito del portiere nerazzurro Gabriel, che. Ma solo di. RISOLUZIONE – Mancava soltanto l’ufficialità, che è arrivata proprio in queste ore: Gabrieltorna. La Ternana ha infatti annunciato la risoluzione anticipata del prestito dell’estremo difensore. Una voltato in nerazzurro,non resterà a lungo: attesa, infatti, la chiusura per la cessione al Santos e il ritorno in Brasile.– Questo ildel club umbro: “La Ternana Calcio comunica la risoluzione anticipata del prestito in essere con l’Inter F.C. del portiere Gabriel Nascimento ...