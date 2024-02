Ue | voto unanaime dei 27 per accordo su Intelligenza artificiale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Bruxelles, 2 feb. (askanews) – Il Comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati membri persso l’Ue (Coreper) ha approvato all’unanimità, questo pomeriggio a Bruxelles, l’raggiunto dai negoziatori del Consiglio Ue, del Parlamento europeo e della Commissione l’8 dicembre scorso. Ne ha dato notizia questo pomeriggio la presidenza semestrale di turno belga del Consiglio Ue, con un annuncio sul suo account X (ex Twitter). “Gli ambasciatori del Coreper hanno confermato il testo di compromesso finale trovato sulla proposta relativa a norme armonizzate sull’(#AIAct)”, si legge nell’annuncio. “L’AI Act rappresenta una pietra miliare, poiché segna le prime regole per l’nel mondo, con l’obiettivo di renderla sicura e rispettosa dei diritti ...

Via libera del Consiglio europeo al primo regolamento europeo sull'intelligenza artificiale. A fine aprile il voto finale dell'Europarlamento ...