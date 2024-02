Udinese | rimborsati gli abbonati in Curva Nord | il club valuta un altro ricorso

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) “Calcio comunica – in seguito alla decisione della Corte Sportiva d’Appello FIGC, che in parziale accoglimento del reclamo delha disposto la chiusura per due gare del settoredel Bluenergy Stadium – che gliinavranno diritto al rimborso del rateo di abbonamento corrispondente alla gara– Monza“. Si apre così la nota ufficiale dell’, che tramite i propri canali ha comunicato la decisione di rimborsare gliin. Tale settore dello stadio è stato infatti chiuso per due giornate in seguito alle offese razziste nei confronti di Mike Maignan. “Le modalità di richiesta del rimborso o di alternative nelle forme del ...