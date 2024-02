Udinese-Monza sabato 03 febbraio 2024 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Un insolito scenario aspettain un pomeriggio dicon la curva Nord senza pubblico visto che dopo gli episodi di razzismo che hanno coinvolto Maignan nella sfida contro il Milan è arrivata la sanzione per le prossime due gare casalinghe dei friulani. La squadra di Cioffi entra in una fase di InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le Formazioni ufficiali di Udinese-Monza , match valevole per la ventitreesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . Mette in palio punti pesanti la ... (sportface)

Udinese e Monza si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in una gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Il match, che... (calciomercato)

FORMAZIONI UFFICIALI Udinese Monza : le scelte dei due allenatori per il match di Serie A in programma oggi alle 15:00 Comunicate le FORMAZIONI ... (calcionews24)

L’Udinese ha vinto solo una delle ultime 11 partite di campionato (5 pareggi, 5 sconfitte): successo per 3-0 contro il Bologna. In più, i friulani hanno perso le due gare più recenti e nella Serie A ...Udinese e Monza si sfidano alle 15 di oggi al Bluenergy Stadium di Udine, in una gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Il match, che di disputa con la.Serie A 2023/2024, 23a giornata. Le ultime notizie sulla partita Udinese-Monza: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match.