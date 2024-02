Udinese-Monza | probabili formazioni | pronostico | orario e diretta tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024)si affrontano nel sabato pomeriggio della 23ª Giornata di Serie A. Situazioni di classifica differenti fra le due squadre con i padroni di casa alla ricerca di punti per distanziare la zona retrocessione, ospiti più tranquilli a metà classifica. Vediamo le insulla partita. Ledi(3-5-2): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca. Squalificati: nessuno Indisponibili: Bijol, Deulofeu, Ebosse All. Cioffi(3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota. Squalificati: Gomez Indisponibili: Caprari All. Palladino Il ...

Udinese-Monza (sabato 3 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata... (calciomercato)

Udinese-Monza (sabato 3 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata... (calciomercato)

Poi l’offerta per la partita di sabato: “Al tempo stesso, Udinese Calcio si è impegnata ed ha lavorato per dare la possibilità a tutti gli abbonati in Curva Nord di assistere alla partita contro il ...L'allenatore parla alla vigilia della gara contro l'Udinese: "Siamo consapevoli di essere una grande realtà" ...Tempo di conferenza stampa anche in casa Udinese, alla vigilia della sfida di domani pomeriggio contro il Monza. Il trainer dei ...