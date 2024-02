Udinese | Cioffi sulla chiusura della Curva Nord | “Decisione troppo severa | ma la rispettiamo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di-Monza, l’allenatore dei friulani Gabrieleha parlatopartita: “Affronteremo una squadra più verticale rispetto alla gara d’andata, che ci aspetterà restando più bassi per poi cercare Djuric e giocare sulle seconde palle. Noi abbiamo avuto un trend di crescita e contro l’Atalanta la reazione è stata smorzata dal fatto che loro si sono abbassati bene. Dobbiamo solamente vincere“.si è poi soffermato sui singoli: “Pereyra sta bene, si è allenato con continuità in settimana. Ebosele l’ho visto un po’ in confusione, sceglierò all’ultimo se confermarlo per le sue caratteristiche oppure scegliere un giocatore che spinge“.fine del calciomercato, invece: “E’ stata una sessione difficile, con diversi ragazzi andati altrove. Per ...