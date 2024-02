Ucraina | raid russo su Kherson | morti due francesi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Al momento non è chiaro se si tratti di operatori umanitari o di 'volontari' dell'esercito ucraino Duesono rimasti uccisi e altre tre persone sono state gravemente ferite in unsu Beryslav, nei pressi di, nel sud dell'. Lo ha reso noto su Telegram il governatore della regione, Oleksandr Prokoudine, secondo

Guerra in Ucraina, le notizie di oggi 2 febbraio 2024. Drone su San Pietroburgo, è il primo attacco di Kiev. Ecco la strategia della paura (e la risposta di Putin) ...Zelensky incassa da Bruxelles 50 miliardi di aiuti dell'Unione europea ma avverte: "Mosca riceverà un milione di proiettili da Pyongyang". Aiea: ancora fuori dalla centrale atomica di Zaporizhzhia ...• Nave russa centrata da un drone in Crimea • Zelensky annuncerà il licenziamento del comandante Zaluzhny • Nella notte, i sistemi di difesa aerea russi hanno abbattuto un drone ucraino nella regione ...Il reportage di Euronews da Budua, in Montenegro, dove vive una cospicua comunità di russi e ucraini insieme per la pace ...Nave russa nel Mar Nero affondata dai missili ucraini. L'intelligence militare di Kiev ha affermato che una delle sue unità ha distrutto stanotte la nave Ivanovets. Secondo ...