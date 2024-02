Ucraina | Putin | “Armi Russia migliori di quelle Nato”

Dopo l’ok all’avvio dei negoziati di adesione con Kiev, l’accordo a 27 sull’assistenza macrofinanziaria per quattro anni segna un altro passo ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – L’Unione Europea ha passato il “crocevia” degli aiuti ‘civili’ all’ Ucraina rimanendo sul percorso della lenta trasformazione in un ... ()

Milano, 30 gen. (askanews) – “L’aggressione di Putin contro l’ Ucraina è stata un abietto fallimento strategico per la Russia, di fatto ha ... (ildenaro)

Ucraina - Zelensky avverte : “Con Putin rischio Terza Guerra mondiale”

(Adnkronos) – Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha capito che “Vladimir Putin non è solo un nome, ma una minaccia, e non solo una minaccia per ... ()