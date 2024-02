Ucraina | da Ue ecco 50 miliardi contro Putin | il passo che cambia l’Europa

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Dopo l’ok all’avvio dei negoziati di adesione con Kiev, l’accordo a 27 sull’assistenza macrofinanziaria per quattro anni segna un altrodecisivo nella progressiva evoluzione dell’Unione L’Unione Europea ha passato il “crocevia” degli aiuti ‘civili’ all’rimanendo sul percorso della lenta trasformazione in un soggetto geopolitico. L’accordo a 27 raggiunto nel Consiglio Europeo sull’assistenza macrofinanziaria

Dicono che il giornalismo sia morto, invece è così in buona salute da condizionare ancora in modo consistente l’opinione pubblica e le decisioni dei ... (ilfattoquotidiano)

Arriveranno anche ragazzi dalle zone di guerra, dalla Palestina all'Ucraina, dall'Afghanistan alla Siria ...ha scelto come tema e motto per la prima edizione della giornata: 'Ecco, io faccio nuove ...Le proteste davanti alla sede della Ue: lanciate uova e bottiglie. Dagli accordi al ribasso fino alle norme sull'abbandono dei terreni, ecco cosa agita il settore e cosa rispondono ora i leader ...Dalla riserva militare a nuove regole per le missioni internazionali, il piano di Crosetto per le Forze armate pronte alle sfide del futuro ...