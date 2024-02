Tv | ecco l' ultradefinizione | schermi rivoluzionati | cosa cambia e cosa vedrai

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Signore e signori, buonasera. Ha inizio il quinto festival della canzone italiana. Come gli altri anni ci accoglie il salone delle feste e degli spettacoli del Casinò municipale di Sanremo. Come gli altri anni, la più viva attesa degli ascoltatori e del pubblico qui presente, dà calore e significato a questa manifestazione ormai consacrata al successo. Quest'anno però il festival presenta anche delle novità. Innanzitutto per la prima volta la televisione è presente per la ripresa diretta di alcune fasi della manifestazione. Nella serata finale di sabato 29 sarà effettuato un collegamento con le altre televisioni europee. Così il festival di Sanremo entra ufficialmente nelle manifestazioni eccezionali, non soltanto della radio ma anche della tv italiana e internazionale». Esattamente con queste parole, e con questa enfasi, Armando Pizzo, che avrebbe condotto il festival con Maria Teresa ...