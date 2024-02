Tutto pronto per Sanremo 2024 | edizione 74 che si svolgerà dal 6 al 10 febbraio Tra i quattro libri da leggere Ariston La scatola magica di Sanremo

Macerata – Conto alla rovescia per il Salone d’Orientamento dell’ Università di Macerata , in programma giovedì 1 e venerdì 2 febbraio. Due giorni per ... ()

Miss Mondo arriva a Caserta . La nuova tappa per le selezioni regionali è in programma domenica 4 febbraio alle 19 nella splendida location di ... (ildenaro)

Lewis Hamilton in Ferrari , al fianco di Charles Leclerc. Soltanto una suggestione? Forse no, anzi. L’accoppiata potrebbe davvero vestire rosso nel ... (thesocialpost)

Cagliari Yerry Mina, neo giocatore del Cagliari, si è presentato oggi alla stampa. Giocherà con la maglia numero 26. Difensore colombiano di 29 anni arriva dalla Fiorentina in cui ha vissuto un inizio ...Tutto pronto per lo Techetecheshow Lucio Battisti, una puntata dedicata alle canzoni e all’artista considerato uno dei più grandi della musica italiana. Un appuntamento da non perdere condotto da ...E sono pronto: mi piace vincere, non mi piace perdere in campo e ...Ma conosco bene anche Nandez. Mi piace dare tutto in campo". A Cagliari c'è un altro colombiano che tutti ricordano, Victor Ibarbo: ...