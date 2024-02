Tutti i movimenti in uscita Mina | toccata e fuga E in serie B la Ternana diventa una succursale

(Di venerdì 2 febbraio 2024) A margine del lungo tira e molla con il Genoa per Gudmundsson, la Fiorentina ha mosso anche altri giocatori che hanno lasciato il Viola Park. L’ultima trattativa in ordine di tempo è stata quella che ha portato il giovane Amatucci a vestire la maglia della(come fatto qualche giorno prima da Christian Dalle Mura, anche lui in rossoverde). La scelta è stata chiara: mandare il promettente centrocampista a farsi le ossa, come si diceva una volta. Operazione condivisibile, costruita sulla base di un prestito, con la necessità di trovare spazio e modo di giocare con maggiore continuità e ritrovarsi in futuro un giocatore interessante. Di fatto seguendo la strategia utilizzato per Bianco, andato (con profitto) alla Reggiana. Teranana che si conferma società amica della Fiorentina, considerato che ritroveranno anche Lucchesi, Favasuli e Distefano. Le mosse sui ...

