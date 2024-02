Turismo religioso e arte sacra | ecco i progetti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Il Santo Marino, le chiese, i monasteri, ma anche i cammini. San Marino si candida come meta di pellegrinaggio grazie alla sua storia di Repubblica fondata da un Santo, ma non solo. La delibera del Congresso di Stato, istituendo un tavolo di coordinamento politico-per lo sviluppo di quello specifico settore turistico, prevedeva di occuparsi anche di artigianato, oggettistica e. Detto e fatto. Ieri il segretario di Stato alFederico Pedini Amati e il vescovo di San Marino-Montefeltro Andrea Turazzi, hanno presentato alcuniche, proprio in risposta alle iniziative del tavolo di coordinamento, stanno vedendo la luce. Nello specifico sono state presentate le opere di artigianato delle Sorelle Adoratrici del Santissimomento che vivono nel Convento ...

Rassegna Stampa - Al via le iniziative legate alla promozione di San Marino come meta di pellegrinaggi Turismo religioso e arte sacra, al via le ...San Marino si candida come meta di pellegrinaggio grazie alla sua storia di Repubblica fondata da un Santo. Il Congresso di Stato ha istituito un tavolo di coordinamento politico-religioso per lo svil ...L'obiettivo di un biglietto d'ingresso a Roma è duplice: ridurre il sovraffollamento e generare risorse per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale ...