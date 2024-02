Turismo consapevole Apf debutta alla fiera

(Di venerdì 2 febbraio 2024) La neonata Azienda provinciale per la formazione, presieduta da Elio Moretti e diretta da Evaristo Pini, fa il suo debuttoBit di Milano, laitaliana più importante per il settore turistico. "Saremo presenti nello stand della Regione – dice Moretti –. Apf, oltreformazione, ha come mission lo sviluppo del settore turistico. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare per la crescita dell’intero comparto valtellinese e valchiavennasco, promuovendo le località e le eccellenze di un’intera provincia". Dal 4 al 6 febbraio torna a Milano, all’Allianz MiCoo, la Borsa internazionale del, storica manifestazione organizzata daMilano, che dal 1980 porta nel capoluogo lombardo operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo. La Valtellina partecipa nello Stand di Regione ...

Dalle Residenze Reali alle Vie Storiche di Montagna, dalla Via Francigena for all al titolo di Città Europea del Vino 2024 Alto Piemonte Gran Monferrato. Questo e tanto altro in programma allo stand d ...Enit sarà in Bit a Milano dal 4 al 6 febbraio, dove presenterà tutti i trend della nuova industria del turismo italiano ...NewTuscia – PARRANO – Il Comune di Parrano ha rinnovato il servizio civile anche per il 2024. Ne dà l’annuncio l’amministrazione comunale che ricorda il termine di scadenza fissato al 15 febbraio per ...Il progetto 'Nuove rotte' offre opportunità di servizio civile universale ai giovani lunigianesi per migliorare il turismo locale e sostenibile in Toscana. Gli interessati possono presentare domanda e ...ENIT IN BIT 2024 PRESENTA TUTTI I TREND DELLA NUOVA INDUSTRIA DEL TURISMO TRA SECONDA RIVOLUZIONE DIGITALE, CAMBIAMENTO CLIMATICO E L’AVANZARE DELL’OUTDOOR ...