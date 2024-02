Turetta non crollerà | il profilo di Picozzi E spuntano le chat inedite di Giulia

(Di venerdì 2 febbraio 2024) All'Università di Padova è stato un giorno diverso dagli altri, quello della laurea alla memoria aCecchettin, il titolo che si era conquistata e che le sarebbe spettato di diritto, se non fosse stata brutalmente assassinata dall'ex fidanzato Filippo. Il caso della 22enne veneta torna così alla ribalta, anche nella puntata di venerdì 2 febbraio di Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi su Rete 4. Nella trasmissione emergono nuovi vocali che la ragazza aveva mandato alle amiche e che testimoniano i dubbi della giovane su quel ragazzo, a cui voleva bene ma che pretendeva di stare fuori, insieme a lei, molte ore al giorno, anche perché aveva un rapporto problematico con i suoi genitori e aveva "bassa autostima".in quel periodo deve anche aiutare la madre malata, che all'epoca era ancora in vita. ...

