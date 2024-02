Turchia | banca centrale senza pace La governatrice lascia dopo soli 7 mesi

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Hafize Gaye Erkan, in carica da meno di un anno, ha annunciato le dimissioni, in seguito a uno scandalo che ha coinvolto la sua famiglia

Hafize Gaye Erkan, in carica da meno di un anno, ha annunciato le dimissioni, in seguito a uno scandalo che ha coinvolto la sua famiglia ...Cerchiamo di capire se i bond egiziani in dollari siano una buona opportunità d'investimento con la svalutazione del cambio in vista.Sul nuovo corso economico intrapreso dalla Turchia e sulle mosse del governo c’è molta attenzione da parte degli investitori internazionali. Dopo la valutazione positiva da parte della Banca mondiale ...