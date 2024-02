Tumori | Oms | 35 milioni di nuovi casi nel 2050 | +77% rispetto al 2022 | nei Paesi poveri raddoppierà la mortalità

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Iaumentano sempre di più ogni anno e continueranno ad aumentare. Questa è la stima fatta dall'Oms e dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (Iarc) a livello globale in ocone della giornata mondiale contro il cancro che si celebra il 4 febbraio, che prevede nel35 milio

Nel 2023, nel nostro Paese, sono state stimate 395.000 nuove diagnosi di cancro. Il 4 febbraio si celebra il 'World Cancer Day' ...I costi sostenuti, anche per recarsi nei luoghi di cura, causano difficoltà economiche al 26% dei pazienti. È italiano il primo questionario per scoprirne le cause nel contesto di un servizio sanitari ...I tumori cresceranno del 77% rispetto ai valori del 2022, ma i governi non stanno finanziando e preparando adeguatamente i sistemi sanitari ...