Tuffi | Chiara Pellacani | “Non sono entrata al meglio nel clima dei Mondiali”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Non è stata la prima giornata di gare che sognavain questi2024 dia Doha (Qatar). L’azzurra, impegnata nei preliminari dal metro e nella Finale del Team Event, è uscita dall’acqua non soddisfatta dai riscontri ottenuti. La 21enne romana, infatti, non è riuscita a conquistare l’accesso alla Finale individuale (ore 17.00), per via di un errore importante nella sue rotazioni., infatti, ha compromesso la sua prova con un salto mortale e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo fuori giri nel presalto, ovvero troppo avanti sul trampolino, portando a un ingresso inevitabilmente scarso (7.80). Nella prova a squadre duediscreti per lei, ma niente di così entusiasmante. Con grande onestà ne ha parlato la tuffatrice nostrana ai microfoni di ...