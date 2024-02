TS – Piccoli e Dorgu ribaltano la Fiorentina

(Di venerdì 2 febbraio 2024) 2024-02-03 00:47:25 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Lecce-, la cronaca Parte bene il Lecce che si presenta molto aggressivo in campo e pressa alto il centrocampo della. All’11° minuto Kaba prende il palo con un colpo di testa, passano sei minuti e il Lecce va in vantaggio grazie ad una punizione di Oudin. Ancora Lecce pericoloso che al 27° coglie il secondo legno della partita con una girata di sinistro di Krstovic. La ripresa si apre all’insegna dellacon il pari viola che arriva al 51° grazie alla rete di Mandragora, subentrato a Duncan. Al 67° un clamoroso errore di Falcone regala a Beltran il gol del vantaggio viola: il portiere giallorosso sbaglia il disimpegno, facendosi intercettare dalla punta argentina che a porta ...

Lecce - Fiorentina highlights e gol, ecco le immagini della sfida valevole per la ventitreesima giornata di Serie A.Lecce e Fiorentina si affrontano per la ventitreesima giornata di Serie A. Nei giallorossi in porta c’è Falcone; in difesa ...Vittoria in rimonta del Lecce contro la Fiorentina 3-2. Anticipo folle al Via del mare con i giallorossi che nel recupero hanno ribaltato il risultato ...