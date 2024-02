TS – gli scenari per giugno e il retroscena Boteli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-02-02 Tuttosport: Non illudetevi: il mercato non chiude mai. Neanche con l'arrivo di Carlos Alcaraz e la chiusura ufficiale delle trattative, almeno in Italia, molte operazioni sono come vedremo già state avviate. Intanto l'attualità racconta dello sbarco dell'argentino atterrato a Caselle alle 20,15 di ieri. Oggi è previsto un passaggio al JMedical e poi sarà a disposizione di Allegri che, però, difficilmente lo convocherà per una gara così delicata come quella contro l'Inter. Juve, il mercato non chiude mai Ma, appunto, non illudetevi: il mercato non chiude mai. Perché già da oggi la Juventus continuerà il lavoro nella prospettiva di, quando l'auspicio e anzi la necessità sarà quella di ritrovarsi nuovamente all'onor della Champions League, e si vedrà se da campioni d'Italia o se da "piazzati". E per ...