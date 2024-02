Truffa del ‘finto figlio’ | i Carabinieri denunciano un 22enne

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIdella stazione di San Bartolomeo in Galdo, coordinati dalla locale compagnia, hanno denunciato in stato di libertà undella provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, per. Le indagini sono iniziate nell’ottobre scorso, quando una donna della Val Fortore aveva denunciato di aver ricevuto un messaggio sul proprio telefono cellulare mediante una nota applicazione di messaggistica on-line, in cui aveva letto che suo figlio le chiedeva con urgenza del denaro per comprare un nuovo telefonino con la scusa che il suo si era rotto. L’ignara vittima, ingannata dalla concitazione del momento, aveva subito ricaricato di quasi mille euro una carta di credito indicatale nel messaggio ricevuto e solo successivamente si era resa conto di aver subito una, quando ...