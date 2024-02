Trovato il cadavere di un 33enne vicino ai binari a Vigevano | era nudo e aveva ferite alla testa

Il cadavere di un uomo di 33 anni, nudo e con delle ferite alla testa, è stato trovato vicino ai binari a Vigevano in provincia di Pavia ...Un 33enne è stato trovato senza vita vicino ai binari a Vigevano (Pavia). L’uomo, residente in zona, era nudo e aveva ferite alla testa. Sono in corso le indagini per chiarire cos’è accaduto.Trovato un cadavere vicino ai binari della ferrovia di Vigevano, in provincia di Pavia, oggi 2 febbraio 2024. Indagini in corso.