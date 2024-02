Travolto da un auto in pieno centro | 33enne in coma

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGrave investimento indi Avellino: la vittima, un uomo di 33 anni, è stato ricoverato inin ospedale. L’incidente si è verificato nel primo pomeriggio in Viale Italia, all’altezza di un incrocio regolato dai semafori.L’uomo è stato sbalzato a diversi metri di distanza dall’che lo ha investito il cui autista si è fermato per prestare soccorso. Da quanto si apprende, era appena uscito dalla sede dell’istituto “De Sanctis” che ad Avellino ospita la facoltà di Agraria dell’università “Federico II” di Napoli. Sul posto sono giunti per i rilievi del caso carabinieri e polizia municipale insieme ai sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito, in gravi condizioni, all’ospedale “Moscati” del capoluogo irpino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

