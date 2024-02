Travaglio gongola per Sgarbi e Cacciari si infuria | Illogicità totale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Nello studio di Otto e mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber su La7, si parla del caso politico del giorno, ossia delle dimissioni da sottosegretario alla Cultura di Vittorioin seguito al provvedimento del'Antitrust che, di fatto, vieta al critico d'arte di fare conferenze e spettacoli retribuiti. "L'argomento non mi entusiasma - premette Massimo- ma se un pubblico amministratore, e in analogia un ministro o un sottosegretario, che si interessa di un argomento, che sia la filosofia o la storia dell'arte, durante il suo incarico va a fare una conferenza, invitato e con un compenso che dichiara, non vedo che cosa ci sia di male". L'ex sindaco di Venezia fa un discorso di buon senso: "Francamente proprio non lo vedo se è questa la questione. Altra cosa è se io da sindaco andavo a inaugurare una fiera nel mio comune o in un altro ...