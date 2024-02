Trattori & proteste Il Governo ci ascolti

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Cascina (Pisa), 2 febbraio 2024 - Continua il presidio di protesta degli agricoltori arrivati da tutta la provincia di Pisa a Navacchio. Con oggi, siamo al quarto giorno consecutivo di protesta ad oltranza che andrà avanti "fino a quando non verremo ascoltati dal", dice Maurizio Senigagliesi, uno dei coordinatori della protesta a Pisa. Iparcheggiati di fronte al parcheggio della Decathlon stanno aumentando, ma che sia chiaro: "Non è una fiera agricola" dicono gli organizzatori. Nella giornata di ieri, le "sortite" per bloccare il traffico di Navacchio sono state solo 2, perché dice Senigagliesi: "Non vogliamo attirare le antipatie della gente, capiamo il disagio ma – puntualizza -, spero che gli automobilisti capiscano le nostre ragioni e si uniscano o almeno si avvicinino al presidio. Proprio per questo vogliamo organizzare delle ...

Torna a Reggiolo la festa "Per non perdere il sapore" con gara dei norcini, sfida fotografica, esposizione di trattori, musica folk e animazione per bambini. Stand gastronomici e negozi aperti. In cas ...Pisa, continua il presidio degli agricoltori nel parcheggio della Decathlon. "Non è una fiera agricola, capiamo il disagio ma abbiamo le nostre ragioni" ...Giovedì, gli agricoltori della Vallata si riuniranno con i loro trattori per protestare contro le politiche agricole dell'Europa e i costi eccessivi dei prodotti agricoli.La protesta esplode nella capitale Ue, lancio di bottiglie contro il Parlamento. A Milano assediato il Pirellone. Sotto accusa le politiche comunitarie .I trattori puntano contro Europa, libero mercato e globalizzazione, dimenticando però i finanziamenti europei, le esportazioni rese possibili dagli accordi commerciali e i danni che comporterebbe alza ...