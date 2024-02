Trattori | nuova protesta a Bologna | cosa chiedono gli agricoltori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 febbraio 2024), 2 febbraio 2023 – Non si ferma ladeiche, dopo aver bloccato Belgio e Olanda, dalla settimana prossima come ha annunciato il leader della rivolta degliDanilo Calvani, porteranno lafin sotto i palazzi delle istituzioni a Roma. Prima, però, “già da lunedì noi blocchiamo”, annuncia Luisito Naldi, agricoltore di Codigoro, nel ferrarese, che coordina le proteste deglidell’Emilia-Romagna. L’appuntamento è a Castel San Pietro, in corrispondenza dell’Outlet di Castel Guelfo. “Ci saranno parecchi, camion, mezzi provenienti da tutta la regione. Siamo tutti molto arrabbiati, perché questo Governo non ci sta rispondendo”. Le richieste deglisono “tante”, ...