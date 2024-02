Trattori | la protesta arriva a Roma | «La prossima settimana saremo nella Capitale | ci saranno dei disagi»

Dopo l'assedio del giovedì nero di ieri a Bruxelles non si fermano le manifestazioni degli agricoltori Non si ferma l'ondata di proteste degli ... (sbircialanotizia)

Dopo l'assedio del giovedì nero di ieri a Bruxelles non si fermano le manifestazioni degli agricoltori Non si ferma l'ondata di proteste degli ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – Non si ferma l'ondata di proteste degli agricoltori in Europa. Le autorità locali hanno riferito questa mattina al Guardian che diversi ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Non si ferma l’ondata di proteste degli agricoltori in Europa. Le autorità locali hanno riferito questa mattina al Guardian che ... ()

Ma le proteste continueranno, perché la proposta di deroga alla Bcaa 8 è limitata al 2024 e prevede numerosi vincoli: obbliga il coltivatore a mettere colture azotofissatrici sul 7% della Sau aziendal ...Michele Emiliano (Presidente Regione Puglia): "È saltato il colloquio, nel senso che l'Unione Europea sta lavorando per evitare catastrofi che rischiano di rendere la vita degli esseri umani sul piane ...Firenze, 2 febbraio 2024 - Iniziato il quarto giorno di proteste all'uscita del casello autostradale A1 Valdichiana a Bettolle, in provincia di Siena. Il traffico, come già accaduto ieri e come spiega ...