“Traiettorie Liquide” | il nuovo appuntamento con il progetto di sostenibilità ambientale di Federica Brignone

(Di venerdì 2 febbraio 2024)” e? ildidiche, tramite un racconto di immagini molto impattanti che la coinvolgono, denuncia l’alto livello di inquinamento dell’acqua in ogni sua forma e, più in generale, del pianeta al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, promuovere tematiche legate alla salvaguardia e alla tutela dell’ambiente, contribuendo ad aumentare la consapevolezza, il senso di responsabilità e favorendo un netto cambio di mentalità. “” nasce grazie a Giulia e Daniela Mancini che gestiscono l’immagine della campionessa e che si sono lasciate ispirare dalla grande sensibilità e dal rispetto dell’atleta verso l’ambiente. A loro si aggiunge il prezioso contributo ...

MILANO - La campionessa Federica Brignone diventa Ambassador di Acqua Dolomia, brand d’acqua oligominerale che sgorga dal Parco Naturale Dolomiti Friulane. La prima sciatrice italiana a conquistare la ...ha evidenziato che «scoprire il modo in cui Federica Brignone è stata in grado di trasformare la sensibilità e la passione verso i temi ambientali nel progetto “Traiettorie liquide” ci ha fatto ...Ieri, intanto, la trentatreenne carabiniera ha presentato la nuova iniziativa di sostenibilità ambientale per il 2024 legata al progetto Traiettorie Liquide.