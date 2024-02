Tragico lutto per il noto cantante | è morto il figlio Andrea

A poche settimane dalla cerimonia degli Oscar 2024, il produttore del film candidato tra i miglior film, Killers Of The Flower Moon, Bradley Thomas, ...Lutto a Brusciano per la tragica e prematura morte di Carmine Romano. Il 36enne ha perso la vita ieri mattina in un tragico incidente sulla A1. Il giovane era operaio per una ditta di Afragola e da ...Se n'è andata all'età di 89 anni Graziella Baroni, grande Dama della contrada La Flora per 20 anni non consecutivi. Mondo del Palio in lutto per la scomparsa di Graziella Baroni Lutto nel mondo del Pa ...