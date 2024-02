Tragedia a Penne | Trovato Morto 44enne nel B&B

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Pescara - Un uomo di 44 anni, proveniente da Roma per motivi di lavoro, è stato scoperto senza vita nel bed and breakfast in piazza Luca da. La scoperta è avvenuta mercoledì quando i suoi familiari, preoccupati per la mancanza di risposte alle chiamate e ai messaggi, hanno allertato i carabinieri della Compagnia di. Al momento, una prima ricognizione sul corpo non ha rilevato segni di aggressione o colluttazione, lasciando ipotizzare un decesso per cause naturali, forse un malore. leggi tutto