Traffico Roma del 02-02-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 2 febbraio 2024) Luceverdetrovati dalla redazione sul grande raccordo anularein coda per incidente lungo la carreggiata esterna tra l’uscita di Laurentina e Tuscolana in carreggiata interna si rallenta pertra Nomentana e Tiburtina ti rallenta perintenso su via del Foro Italico tra le uscite di via Tor di Quinto e viale della Moschea verso San Giovanni in via Boccea la polizia locale Ci segnala un incidente conin prossimità di via di Valcannutain coda in via Anastasio II fuori raccordo code persulla via Cristoforo Colombo in uscita dalla capitale tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia trasporto ferroviario la linea alta velocitàNapoli e rallentata per un problema tecnico sulla ...